В Иваново горящий самолёт совершил аварийную посадку

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В Иваново горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, воздушное судно совсем немного не дотянуло до полосы аэродрома «Северный», рухнув в лесополосе.
Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. К месту происшествия выехали экстренные службы.
Напомним, 24 января в поле Белгородской области рухнул военно-транспортный самолёт Ил-76. Все 75 человек, которые находились на борту, погибли. Самолёт вёз в Белгород 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять на россиян. Также в катастрофе погибли шесть российских членов экипажа и трое сопровождающих.
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Предварительно, жертв и разрушений на земле нет. К месту происшествия выехали экстренные службы.
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Евгения Парфентьева