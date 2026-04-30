Мэр российского города заявил, что компании украли землю на ₽21 млрд и оклеветали его
В судебном заседании глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев заявил о своей невиновности и назвал уголовное преследование результатом клеветы. Соответствующее видео распространил Telegram-канал Mash Batash.
На записи градоначальник утверждает, что его оговорила группа компаний «Прайм». По словам Мавлиева, начиная с сентября 2025 года он неоднократно направлял заявления о фактах хищения земель на сумму 21 миллиард рублей, но никаких взяток не получал.
Фигурант дела также указал, что одно из обвинений базируется на показаниях бывшего председателя госкомитета республики по жилстройнадзору Артура Давлетшина, у которого, как отметил мэр, выявили 32 эпизода получения взяток. Своей вины Мавлиев не признал.
Ратмиру Мавлиеву инкриминируются статьи о получении взятки и превышении полномочий, Суд арестовал его до 11 июля.
