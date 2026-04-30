Пьяный мужчина преследовал девушек в российском городе
В Новосибирске пьяный мужчина преследовал двух девушек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Ситуация развивалась в микрорайоне Тихий центр. Перепуганные девушки, пытаясь скрыться от преследователя, забежали в ближайшую открытую дверь, которой оказался вход в парикмахерскую «Основа».
Персонал заведения не остался равнодушным к происходящему. Барберы смогли скрутить мужчину и удерживать его до прибытия полиции. На опубликованных кадрах видно, что результате потасовки пострадала мебель парикмахерской.
Ранее сообщалось, что в Юрге Кемеровской области осудили двоих мужчин, один из которых похитил ребенка, а другой изнасиловал.
