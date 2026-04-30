Обрушением рудника в Магаданской области заинтересовались следователи
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения горных масс в угольном разрезе Кадыкчанский в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России в своем канале в мессенджере Max.
Инцидент квалифицировали по части 3 статьи 216 УК: «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В ведомстве уточнили, что под завалами могут находиться несколько человек, которые добывали уголь. Точное количество пострадавших пока не установили.
Напомним, инцидент произошел 30 апреля. По данным МЧС России, под обломками остаются до восьми человек. К месту ЧП выехали пожарные, горноспасатели и медики. Также к вылету готовят вертолет ведомства Ми-8.
