Гендиректора «Эксмо» отпустили без повестки

СК отпустил гендиректора «Эксмо» Капьева без повестки
Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и его коллег отпустили из Следственного комитета России без вручения повесток. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
21 апреля Капьева и еще троих сотрудников «Эксмо» задержали и доставили на допрос при расследовании дела об экстремизме. Расследование касается распространения книг издательства Popcorn Books. Позже в «Эксмо» уточнили, что их коллеги проходят по делу в статусе свидетелей. В пресс-службе добавили, что продолжают следить за развитием ситуации и готовы оказывать необходимое содействие.
«По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток. В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме», — говорится в сообщении.Год назад силовики уже изымали в «Эксмо» материалы, связанные с книгами Popcorn Books, включая роман «Лето в пионерском галстуке», выпущенный в 2021 году. Сообщалось, что разбирательство связано с пропагандой ЛГБТ*.
Тогда же в качестве свидетеля допрашивали и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, после чего его также отпустили. В пресс-службе издательства подчеркивали, что направили партнерам список книг для изъятия из продажи.