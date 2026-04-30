Гендиректора «Эксмо» отпустили без повестки

30 апреля 2026, 12:21

СК отпустил гендиректора «Эксмо» Капьева без повестки

Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и его коллег отпустили из Следственного комитета России без вручения повесток. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.





21 апреля Капьева и еще троих сотрудников «Эксмо» задержали и доставили на допрос при расследовании дела об экстремизме. Расследование касается распространения книг издательства Popcorn Books. Позже в «Эксмо» уточнили, что их коллеги проходят по делу в статусе свидетелей. В пресс-службе добавили, что продолжают следить за развитием ситуации и готовы оказывать необходимое содействие.





«По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток. В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме», — говорится в сообщении.