Мэр Стамбула арестован по решению суда

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В коррупции, а также в пособничестве террористам обвинили мэра турецкого Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом информирует A haber. По информации журналистов, чиновника арестовали именно по первому обвинению, а вот по делу о терроризме фигуранта отпустили под контроль суда.
Вместе с самим Имамоглу арестовали еще несколько десятков человек, включая его советника Мурата Онгун и муниципального главу района Шишли в Стамбуле Эмраха Шахан. Известно, что всего по указанным делам в качестве фигурантов проходят 92 человека.
Перед этим стало известно, что телеканалы Турции остановили эфиры с мест протестов и митингов. Экрем Имамоглу может обжаловать судебное решение в течение двух недель.
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Перед этим стало известно, что телеканалы Турции остановили эфиры с мест протестов и митингов. Экрем Имамоглу может обжаловать судебное решение в течение двух недель.
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Никита Кротов