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Мэр Стамбула арестован по решению суда

A haber: мэра Стамбула Имамоглу обвинили в коррупции и пособничеству террористам
Фото: istockphoto/naumoid

Фото: istockphoto/naumoid

В коррупции, а также в пособничестве террористам обвинили мэра турецкого Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом информирует A haber. По информации журналистов, чиновника арестовали именно по первому обвинению, а вот по делу о терроризме фигуранта отпустили под контроль суда.
Вместе с самим Имамоглу арестовали еще несколько десятков человек, включая его советника Мурата Онгун и муниципального главу района Шишли в Стамбуле Эмраха Шахан. Известно, что всего по указанным делам в качестве фигурантов проходят 92 человека.

Перед этим стало известно, что телеканалы Турции остановили эфиры с мест протестов и митингов. Экрем Имамоглу может обжаловать судебное решение в течение двух недель.

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Массовая авария затруднила движение автомобилей на Киевском шоссе
На Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково» столкнулись четыре машины
23 марта 2025, 13:30

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Москве рядом с аэропортом Внуково произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Две машины такси и два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов выясняет обстоятельства и причины аварии. По факту произошедшего организована проверка.

В районе ДТП из-за аварии затруднено движение транспорта.

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К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда
23 марта 2025, 07:24

Фото: iStock/sarawutk

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в Краснодарском крае.
Основная задача пожарных поездов заключается в подвозе воды из близлежащего пожарного водоема к месту горения. В настоящее время продолжается тушение горящего резервуара.

Площадь возгорания составляет 1250 кв. м. В борьбе с огнем задействованы 473 человека и 189 единиц техники. Иные подробности на данный момент не уточняются.

Напомним, в ночь на пятницу, 21 марта, краевые власти сообщили, что на нефтебазе на Кубани произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара.

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Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой увеличилось
Число пострадавших в ДТП с четырьмя машинами под Тулой увеличилось до десяти
23 марта 2025, 05:50

Фото: iStock/gorodenkoff

В Тульской области в результате ДТП с участием четырёх автомобилей количество пострадавших увеличилось до десяти человек, пятеро из них — дети. В ДТП погиб человек. Информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД в своём Telegram-канале.
Столкновение произошло вечером 22 марта. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, состояние детей и взрослых контролируется врачами.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее уже было известно, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. Однако считалось, что в результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей. О травмах еще одного ​несовершеннолетнего ​сообщили позднее.

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The Washington Post: полиция нашла экс-прокурора США Абер мертвой в ее доме

CNN Türk: Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Имамоглу за терроризм
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В Диснейлэнде Флориды начался пожар в тематическом парке Disney's Epcot
Mash: В Диснейлэнде во Флориде загорелся холодильник, началась эвакуация людей
23 марта 2025, 04:25

Фото: iStock/Joshua Moore

В тематическом парке Disney's Epcot (Орландо, Флорида) произошёл пожар. Посетителей пришлось срочно эвакуировать, кадры инцидента опубликовали в Telegram-канале Mash.
Возгорание холодильника за французским павильоном в парке сопровождалось густым чёрным дымом, что спровоцировало панику.

«О Боже, это прямо так!» — говорит потрясенный очевидец на видео, где снято большое облако клубящегося дыма и линию оранжевого пламени.
Девушка снимала пожар из кабинки на высоте, «проезжая» рядом с местом возгорания.



Людей эвакуировали с аттракциона «Приключение Реми в Рататуе» (Remy's Ratatouille Adventure). По предварительным данным, пострадавших нет, огонь потушили до того, как он успел распространиться по парку. Подробности о причинах возгорания на данный момент неизвестны.

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The Washington Post: полиция нашла экс-прокурора США Абер мертвой в ее доме
23 марта 2025, 02:01

Фото: iStock/Artem_Furman

Тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Данные полиция передает издание The Washington Post.
Правоохранительные службы прибыли на вызов утром в субботу, где и зафиксировала смерть 43-летней Абер.

«Полиция Александрии сообщила, что офицеры ответили на вызов о службе в доме Абер после 9 утра. В субботу и обнаружили ее мертвой», – говорится в публикации.
Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются. Причины смерти экс-прокурора установит судмедэкспертиза.

В заявлении Минюста США Абер назвали «незаменимым лидером и наставником», выразив соболезнования родным и коллегам.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения.

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