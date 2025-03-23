Массовая авария затруднила движение автомобилей на Киевском шоссе

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В Москве рядом с аэропортом Внуково произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Две машины такси и два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов выясняет обстоятельства и причины аварии. По факту произошедшего организована проверка.
В районе ДТП из-за аварии затруднено движение транспорта.
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Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов выясняет обстоятельства и причины аварии. По факту произошедшего организована проверка.
В районе ДТП из-за аварии затруднено движение транспорта.
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Екатерина Коршунова