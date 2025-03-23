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В ЮАР разбился турбореактивный самолет во время авиашоу

News24: во время авиашоу в ЮАР разбился самолет Impala, пилот погиб
Фото: iStock/porpeller

Фото: iStock/porpeller

Турбореактивный самолёт Аэрмакки MB-326 разбился во время авиашоу West Coast в муниципалитете Салданья-Дей (ЮАР), пилот погиб. Информацию сообщил местный новостной портал News24.
Инцидент произошёл в субботу днём: самолёт Impala, выполнявший манёвры, начал неконтролируемое вращение и рухнул на землю. Пилот не успел катапультироваться. На опубликованных в соцсетях кадрах виден момент падения и чёрный дым, поднимающийся от обломков. Их можно увидеть в Telegram-канале Shot.



Спасатели, прибывшие на место, обнаружили горящие фрагменты воздушного судна.
Причины катастрофы не называются. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.

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#инцидент
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В массовом ДТП под Тулой пострадало девять человек, есть погибшие
МЧС: В массовом ДТП на трассе М-2 в Туле один человек погиб и девять пострадали
22 марта 2025, 23:14

Фото: МЧС России

На трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Туле сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 199 километре трассы М-2 столкнулись 4 легковых автомобиля. (...) Женщина погибла», — говорится в сообщении.
Спасатели МЧС освободили зажатого водителя из повреждённого автомобиля и передали его медикам. Среди пострадавших — дети в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины и детали ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя. Тот отмечал день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной.

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В Петербурге арестовали стрелявшего на дне рождении мужчину
22 марта 2025, 21:48

Фото: iStock/ Shutter2U

В Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя отмечавшей день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Ранее сотрудники правоохранительных органов заявляли, что задержали фигуранта. Сразу после инцидента он скрылся, полицейские практически двое суток искали его. Потерпевшего с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ибада Гулиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — отметила объединенная пресс-служба судов.

Оказалось, что до этого Гулиев привлекался к уголовной ответственности. Вину мужчина признал лишь частично и просил поместить его под домашний арест.

Согласно информации регионального ГУ МВД России, стрельба случилась в квартире — там 38-летняя хозяйка отмечала свой день рождения. Работники правоохранительных органов выяснили, что в какой-то момент между находившимся в гостях 37-летним супругом ее сестры и 51-летним сожителем именинницы произошла ссора. Во время конфликта муж сестры выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся.

Вечером 21 марта опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого.

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На Филиппинах нашли пропавшего без вести россиянина
На Филиппинах нашли россиянина, который пропал в районе вулкана Талинис
22 марта 2025, 21:01

Фото: iStock/ Jovanmandic

Пропавшего в районе вулкана Талинис россиянина нашли. Об этом сообщили в посольстве РФ на Филиппинах, передает РИА Новости.
«В результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», — обратили внимание в дипломатическом представительстве России.

Отмечалось, что турист находится в безопасности. В настоящее время сотрудники российского посольства контактируют с правоохранительными органами Филиппин и выясняют обстоятельства случившегося.

19 марта Чернов вместе с тремя гражданами Германии и двумя выходцами из Великобритании и Канады пропали в районе вулкана Талинис. Агентство Philippines News Agency отмечало, что туристы отправились в однодневный поход. Иностранцы не имели запасов для ночевки или долгого пребывания на местности.

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#туристы
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#иностранцы
#посольство
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В Москве прохожая спасла пенсионерку с пачкой денег от мошенников
22 марта 2025, 20:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников. Женщина заметила бабушку, которая ожидает такси с большим пакетом в руках и постоянно общается с кем-то по телефону.
Как пишет Telegram-канал Baza, прохожая заметила пенсионерку 19 марта. Женщина сразу же почувствовала неладное, подошла к бабушке и начала с ней разговаривать. Также она вызвала на место полицию.

В участке выяснилось, что бдительная москвичка оказалась права. Мошенники позвонили 79-летней Ларисе Андреевне ещё 3 марта и заставили сказать номер своего СНИЛС. Позже они перезвонили и начали угрожать.

Пенсионерку развели по классической схеме: ей якобы позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что все средства, имеющиеся на счетах, необходимо задекларировать, чтобы её не подозревали в финансировании ВСУ. 5 марта женщина собрала все имеющиеся дома наличные, упаковала в тряпку и пакет и передала неизвестной.

После звонки прекратились, но 19 марта мошенники вновь позвонили и убедили Ларису Андреевну выступить курьером, чтобы вернуть свои деньги. Для этого нужно было приехать по указанному адресу, забрать свёрток и передать его «силовикам». Бабушка согласилась и уже ожидала такси, вызванное ей аферистами. В этот момент её заметила бдительная прохожая.

В итоге пенсионерка отдала мошенникам 1 855 700 рублей, которые она уже вряд ли сможет вернуть.

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На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами
22 марта 2025, 17:33

Фото: istockphoto/conejota

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами. Из 35 человек, находившихся в салоне, лишь четверо получили незначительные травмы.
Инцидент произошёл на курортном острове Пхукет, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в провинции Егор Иванов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местный госпиталь для обследования. Они уже покинули лечебное учреждение.

Сообщается, что ДТП произошло на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала, когда автобус вёз туристов из аэропорта в гостиницу. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Машину занесло, после чего она вылетела с трассы, повалила дерево и врезалась в угол стоящего на обочине дома. Тайские правоохранители продолжают изучение места происшествия.

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