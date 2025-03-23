В ЮАР разбился турбореактивный самолет во время авиашоу

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Турбореактивный самолёт Аэрмакки MB-326 разбился во время авиашоу West Coast в муниципалитете Салданья-Дей (ЮАР), пилот погиб. Информацию сообщил местный новостной портал News24.
Инцидент произошёл в субботу днём: самолёт Impala, выполнявший манёвры, начал неконтролируемое вращение и рухнул на землю. Пилот не успел катапультироваться. На опубликованных в соцсетях кадрах виден момент падения и чёрный дым, поднимающийся от обломков. Их можно увидеть в Telegram-канале Shot.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили горящие фрагменты воздушного судна.
Причины катастрофы не называются. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Ранее сообщалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.
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Спасатели, прибывшие на место, обнаружили горящие фрагменты воздушного судна.
Причины катастрофы не называются. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Ранее сообщалось, что на трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей.
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Мария Моисеева