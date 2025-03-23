Фото: iStock/sarawutk
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в Краснодарском крае.
Основная задача пожарных поездов заключается в подвозе воды из близлежащего пожарного водоема к месту горения. В настоящее время продолжается тушение горящего резервуара.
Площадь возгорания составляет 1250 кв. м. В борьбе с огнем задействованы 473 человека и 189 единиц техники. Иные подробности на данный момент не уточняются.
Напомним, в ночь на пятницу, 21 марта, краевые власти сообщили, что на нефтебазе на Кубани произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара.
Читайте также:
В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света
МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы
Площадь возгорания составляет 1250 кв. м. В борьбе с огнем задействованы 473 человека и 189 единиц техники. Иные подробности на данный момент не уточняются.
Напомним, в ночь на пятницу, 21 марта, краевые власти сообщили, что на нефтебазе на Кубани произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара.
Читайте также:
В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света
МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы
Екатерина Коршунова