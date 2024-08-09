Мэр Суджи Слащев: в городе все нормально, идет эвакуация

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Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев заявил, что в городе «все нормально», ведется эвакуация. Об этом он рассказал в беседе с RT. Он также добавил, что в Судже сейчас есть проблемы с мобильной связью.
«Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — отметил мэр.По словам Слащева, в городе неустойчиво работает мобильная связь и в целом предстоит много работы.
Ранее жительница Суджи Раиса Соловьева рассказала, что во время эвакуации мирных жителей в Курск, украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для мирного населения.
«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала Раиса Соловьева, подчеркивая, что инцидент был крайне напряженным и опасным.Читайте также:
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