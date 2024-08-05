Мэра американского города заподозрили в сексе с несовершеннолетними

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В США мэр города Де-риддер, штат Луизиана, неожиданно подала в отставку и через несколько дней была арестован по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетним, передает телеканал KPLC.
25 июля 42-летняя Мисти Робертс Клэнтон предупредила, что будет отсутствовать в ближайшие две недели, и назначила заместителем начальника пожарной охраны города. Однако через два дня она написала открытое письмо городскому совету, в котором сообщила о своей отставке. Она был мэром Де-Риддера в течение 15 лет.
Расследование в отношении Клэнтон началось с жалобы местного шерифа в полицию штата: 1 августа бывший мэр была арестована на основании бесед с двумя подростками. Полиция штата Луизиана заподозрила, что женщина изнасиловала одного из них.
Через час после ареста Клэнтон была отпущена под залог в 75 тысяч долларов (6,4 млн рублей). Ее адвокат напомнил общественности о принципе презумпции невиновности и выразил надежду, что «эта неприятная ситуация останется позади».
Ранее в США сообщалось, что бывший учительница физкультуры и тренер по черлидингу в штате Огайо призналась в том, что в течение многих лет насиловала учеников-спортсменов.
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Расследование в отношении Клэнтон началось с жалобы местного шерифа в полицию штата: 1 августа бывший мэр была арестована на основании бесед с двумя подростками. Полиция штата Луизиана заподозрила, что женщина изнасиловала одного из них.
Через час после ареста Клэнтон была отпущена под залог в 75 тысяч долларов (6,4 млн рублей). Ее адвокат напомнил общественности о принципе презумпции невиновности и выразил надежду, что «эта неприятная ситуация останется позади».
Ранее в США сообщалось, что бывший учительница физкультуры и тренер по черлидингу в штате Огайо призналась в том, что в течение многих лет насиловала учеников-спортсменов.
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Александр Климов