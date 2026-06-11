Мэр города занялась сексом с 16-летним подростком на глазах у своих детей и поплатилась
Экс-мэра небольшого города в американском штате Луизиана приговорили к трём месяцам тюрьмы за интимную связь с 16-летним подростком. Об этом сообщает газета New York Post.
Речь идет о 40-летней Мисти Робертс, которая занимала пост главы города Де-Риддер. Совратительницу арестовали ещё 1 августа 2024 года, жертвой оказался друг её сына.
Женщина организовала вечеринку у бассейна в честь дня рождения своего ребёнка. Во время мероприятия она надела купальник, а затем отправилась пить с подростками. В какой-то момент Робертс стала флиртовать с одним из них, после чего увела школьника в дом и уговорила его заняться сексом. Всё это происходило на глазах у сына и дочери экс-мэра, которые видели сцену через окно. На момент инцидента женщина состояла в браке.
Робертс полностью признала вину. 9 июня она заявила, что власть вскружила ей голову, и она будет вечно жалеть о содеянном. Суд приговорил экс-мэра к 90 дням тюрьмы, хотя прокурор настаивал на 17 годах заключения. Робертс также назначили два условных срока по пять лет. Ей придется пройти реабилитацию, при этом женщине запретили пить алкоголь.
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