Мэр города занялась сексом с 16-летним подростком на глазах у своих детей и поплатилась

11 июня 2026, 03:51

В США мэр города совратила подростка на глазах у своих детей и отправилась в тюрьму

Фото: iStock/sakhorn38

Экс-мэра небольшого города в американском штате Луизиана приговорили к трём месяцам тюрьмы за интимную связь с 16-летним подростком. Об этом сообщает газета New York Post.