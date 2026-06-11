В Грозном легковушка протаранила ворота пожарной части, два сотрудника МЧС погибли

11 июня 2026, 01:35

Фото: iStock/sudok1

Легковой автомобиль на полном ходу влетел в здание пожарного депо в Грозном, в результате чего погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщили в канале «МЧС Чеченской Республики» на платформе MAX.





ЧП произошло 10 июня. Машина на высокой скорости протаранила ворота пожарной части. Двое сотрудников МЧС погибли. Ещё пятеро пострадали: троих госпитализировали, двое получили ушибы разной степени тяжести.





«При исполнении служебного долга трагически погибли командир отделения 2 ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев (22 года) и старший пожарный 2 ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев (33 года)», — говорится в материале.