В Грозном легковушка протаранила ворота пожарной части, два сотрудника МЧС погибли
Легковой автомобиль на полном ходу влетел в здание пожарного депо в Грозном, в результате чего погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщили в канале «МЧС Чеченской Республики» на платформе MAX.
ЧП произошло 10 июня. Машина на высокой скорости протаранила ворота пожарной части. Двое сотрудников МЧС погибли. Ещё пятеро пострадали: троих госпитализировали, двое получили ушибы разной степени тяжести.
«При исполнении служебного долга трагически погибли командир отделения 2 ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев (22 года) и старший пожарный 2 ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев (33 года)», — говорится в материале.В ведомстве этих мужчин назвали настоящими профессионалами, которые отважно выполняли свою работу. Сослуживцы отзывались о них как о добропорядочных и отзывчивых коллегах, всегда готовых прийти на помощь. Оба не раз участвовали в тушении пожаров и ликвидации последствий происшествий, они спасли множество человеческих жизней. В МЧС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.