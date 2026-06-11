Влад Соколовский рассказал о покупке «тайной» семейной недвижимости
На вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026 стало известно о том, что российский певец Влад Соколовский (настоящее имя — Всеволод) недавно приобрел новую недвижимость. Об этом сообщает Super.ru.
Артист лично подтвердил, что они с женой решились на покупку, детали которой пока предпочли бы держать в секрете. «Тайный» объект не заменит их прежнее жильё — семья уже владеет домом и квартирой, которые ее полностью устраивают.
Новое приобретение Соколовский назвал прекрасным и очень-очень тёплым. Однако это однозначно не баня. На прямой вопрос о том, находится ли недвижимость за границей, певец отвечать не стал, ограничившись намёками.
«Гадайте, гадайте», — шутливо сказал он журналистам Super.ru.Ранее артист жёстко раскритиковал тех, кто публично хвастается своей «осознанностью» и увлечением психологией. Соколовский признался, что подобное поведение вызывает у него вопросы и недоверие. Сам певец предпочитает не выносить личные проблемы на всеобщее обозрение и решать их при общении с любимой.