Влад Соколовский рассказал о покупке «тайной» семейной недвижимости

11 июня 2026, 03:34

Влад Соколовский ​и Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @lee__soul_)

На вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026 стало известно о том, что российский певец Влад Соколовский (настоящее имя — Всеволод) недавно приобрел новую недвижимость. Об этом сообщает Super.ru.





Артист лично подтвердил, что они с женой решились на покупку, детали которой пока предпочли бы держать в секрете. «Тайный» объект не заменит их прежнее жильё — семья уже владеет домом и квартирой, которые ее полностью устраивают.



Новое приобретение Соколовский назвал прекрасным и очень-очень тёплым. Однако это однозначно не баня. На прямой вопрос о том, находится ли недвижимость за границей, певец отвечать не стал, ограничившись намёками.





«Гадайте, гадайте», — шутливо сказал он журналистам Super.ru.