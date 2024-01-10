Мэра Кургана Ситникову отправили в отставку

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Мэр Кургана Елена Ситникова была отправлена в отставку по собственному желанию. Такое решение в среду, 10 января, приняли депутаты Курганской гордумы.
Уточним, что ранее Курганский городской суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. По словам пресс-секретаря местного городского суда, Ситникова должна прийти по вызову следователя или в суд.
Также, ей запретили встречи со свидетелями по уголовному делу, при этом с близкими людьми встречаться разрешается.
Напомним, что Елену Ситникову обвиняют в халатности, которая привела к гибели двух и более человек. Информация о ее задержании появилась в конце предыдущего года. Известно, что к ней пришли следователи московского управления.
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Дана Игумнова