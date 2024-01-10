В Татарстане задержали школьника, готовившего массовое убийство одноклассников

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В Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.
Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.
По информации источников, у школьника были проблемы со слухом — он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть.
5 января Следственный комитет возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.
До этого сообщалось, что на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По информации источников, у школьника были проблемы со слухом — он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть.
До этого сообщалось, что на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак