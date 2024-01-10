В Анапе проверят блогера из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью.

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Сотрудники правоохранительных органов проверят анапского блогера «Есть только папа», куда он выкладывает видеоролики, на которых целует свою 12-летнюю дочь в губы. Об этом сообщает телеграм-канал ГУМВД по Краснодарскому краю.
Блогер публикует видео, где, основываясь на сохранившихся скриншотах, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и средства для интимной гигиены.
«Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки», — заявили в ведомстве.
Мизулина написала в своем телеграм-канале, что теперь блогер угрожает пользователем, смущенным его контентом, уголовной ответственностью за клевету. Она обратила внимание, что органам опеки нужно внимательно присмотреться к отцу девочки.
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