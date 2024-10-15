В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео

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В городе Дербент старшеклассники проломили голову подростку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».
На опубликованных кадрах можно заметить, как группа молодых людей заманила школьника под лестницу, где его начали избивать. Согласно данным местных СМИ, пострадавшего девятиклассника заставили спуститься к старшекласснику Рашиду и нескольким его товарищам.
Уточняется, что в драке принимали участие 20 человек. Мать несовершеннолетнего пояснила, что ради избиения ее сына некоторые школьники залезли на дверь туалета. Причины произошедшего не раскрываются. Власти региона сообщили, что все виновные будут привлечены к ответственности.
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Екатерина Коршунова