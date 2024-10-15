Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео

В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео

В Дербенте старшеклассники выманили подростка на 1 этаж и проломили ему голову
15 октября 2024, 10:26
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В городе Дербент старшеклассники проломили голову подростку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».


На опубликованных кадрах можно заметить, как группа молодых людей заманила школьника под лестницу, где его начали избивать. Согласно данным местных СМИ, пострадавшего девятиклассника заставили спуститься к старшекласснику Рашиду и нескольким его товарищам.




Уточняется, что в драке принимали участие 20 человек. Мать несовершеннолетнего пояснила, что ради избиения ее сына некоторые школьники залезли на дверь туалета. Причины произошедшего не раскрываются. Власти региона сообщили, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Читайте также:

На юго-западе Москвы взорвалась машина

МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей

Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом

#школьники
#мать
#сми
#человек
#дагестан
#драка
Покупатели еще двух магазинов пожаловались на отравление зефиром
Mash: десятки покупателей из «Пятерочки» и «Перекрестка» отравились зефиром
15 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/ruzanna

Десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит. Десерт изготавливался на том же заводе, что и зефир «Классический» из «ВкусВилла».

Согласно информации источника, те, кто ел этот зефир, пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.

Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью. Спустя некоторое время компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от этого зефира.

Читайте также:

Во «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении, но зефир из продажи изъяли

Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба

«Обмануть организм»: Диетолог рассказал, как зефир помогает в снижении веса
#отравление
#лекарства
#диетолог
#сладости
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые данные об автомобиле, который был взорван в Юго-Западном округе Москвы
Владельцем заминированного автомобиля в Москве оказался ресторатор Виктор
15 октября 2024, 10:22

Фото: iStock/Christiantdk

Китайский внедорожник, в который на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ), принадлежит 44-летнему московскому бизнесмену и ресторатору Виктору М. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что в результате взрыва владелец автомобиля потерял часть кисти и получил ранение ноги. По данным канала, после взрыва пострадавший ресторатор успел схватить своего ребенка и подняться на 15-й этаж дома, истекая кровью. Уже находясь в квартире, он вызвал скорую помощь.

Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы

Отмечается, что Виктор является совладельцем 13 компаний, большинство из которых связаны с ресторанным бизнесом. Помимо этого, стало известно, что бизнесмен владел долями в известных заведениях, таких как «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге.

После происшествия мужчина был госпитализирован в НИИ Склифосовского для оказания медицинской помощи. В настоящее время бизнес-разборки рассматриваются как одна из основных версий мотива покушения на убийство. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Читайте также:

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2

Появилось видео спасения туриста, 2 месяца дрейфовавшего в Охотском море

В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача
#убийство
#дело
#бизнес
#пострадавший
#авто
#происшествия
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
15 октября 2024, 09:59

Фото: iStock/Alesmunt

В сети появились кадры последствий взрыва автомобиля в Юго-Западном округе Москвы, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «‎112».
Напомним, что на улице Профсоюзной в Юго-Западном округе Москвы сработало самодельное взрывное устройство в китайском внедорожнике Tank, которое было прикрыто детской пеленкой и находилось с водительской стороны. В результате взрыва пострадали трое человек, среди которых 6-летний ребенок.


По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте подрыва работают эксперты.

На юго-западе Москвы взорвалась машина
На юго-западе Москвы взорвалась машина

До этого сообщалось, что прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «‎Байкат 470». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#уголовное происшествия
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На юго-западе Москвы взорвалась машина
Mash: СВУ взорвалось в китайском внедорожнике Tank на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 09:34

Фото: iStock/trikolor

СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что взрывное устройство, прикрытое детской пеленкой, находилось в пакете и было заложено со стороны водителя. Согласно информации СК, от взрыва пострадало 3 человека, в том числе и ребенок.

Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Им оказывается необходимая мединская помощь.

На месте работают экстренные службы и следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подробности подрыва выясняются.

Читайте также:

В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете турецкого аэропорта

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ
#подмосковье
#ребёнок
#дело
#помощь
#уголовное дело
#следователи
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео спасения туриста, 2 месяца дрейфовавшего в Охотском море
15 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/LARISA DUKA

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «‎Байкат 470». Об этом информирует РИА Новости.
На кадрах видно, как моряки взаимодействуют с мужчиной, бросают ему трос и подтягивают катамаран к своему судну. Пичугин сообщил спасателям, что у него осталось мало сил.


Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.

Катамаран был обнаружен рыбаками у берегов Камчатки. К сожалению, из троих людей выжил только Пичугин — тела двух других находились на катамаране. В настоящее время выживший доставляется на рыболовецком судне «Ангел» в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.

Ранее сообщалось, что в Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею

В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#море
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача
В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем
15 октября 2024, 08:33

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие», — указала она.

Сообщается, что сотрудники занимались патрулированием улиц. В это время они обнаружили автомобиль с затонированными стеклами. Правоохранители попросили водителя остановить машину, но тот проигнорировал их требование и увеличил скорость. По словам Волк, была начата погоня, в ходе которой нарушитель управлял автомобилем опасно и создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Отмечается, что полицейский произвел выстрел в воздух, чтобы остановить его, однако это не помогло. В ответ пассажир выстрелил из предмета, напоминающего пистолет. После этого сотрудники начали стрелять по колесам, в результате чего водитель утратил контроль над автомобилем, в результате чего он перевернулся.

По данным канала, в автомобиле находилось шесть человек, из которых трое оказались несовершеннолетними. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что обошлось без пострадавших.

Помимо этого, она пояснила, что на пассажира, который стрелял, буде возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Волк добавила, что водитель будет наказан по трем статьям КоАП.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Петербурге мигрант избил военного

В Петербурге водитель-иностранец на BMW нарушил ПДД 1453 раза за год

В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи
#мвд
#выстрел
#автомобиль
#оружие
#уголовное ук
#пдд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею
Ренхап: КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог на своей стороне
15 октября 2024, 07:12

Фото: iStock/Andrey Kulagin

Согласно информации южнокорейских военных, КНДР взорвала определённые участки двух межкорейских автомобильных дорог на своей стороне границы. Об этом информирует Ренхап, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Генштаб армии КНДР объявил о начале работ по блокировке и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, связывающих Северную Корею с «главным врагом» — Южной Кореей, начиная с 9 октября. Также планируется укрепление оборонительных сооружений. Отмечается, что об этом были уведомлены американские войска, чтобы избежать возможных конфликтов.

Южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили уровень готовности. Министерство иностранных дел КНДР в пятницу заявило, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — с целью распространения листовок. Этот шаг был охарактеризован как военная провокация и нарушение суверенитета Северной Кореи.

На представленных Северной Кореей фотографиях виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно снятый с помощью тепловизионного оборудования. Однако южнокорейские военные опровергли обвинения в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.

Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на границе.

Читайте также:

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Зеленский заявил, что КНДР начинает участвовать в конфликте на стороне России

КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи
#военные
#беспилотник
#нарушение
#южная корея
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом
15 октября 2024, 06:17

Фото: istock/Elena Chelysheva

Жительница Великобритании трагически погибла от удушья, когда её зажало между матрасом и основанием кровати из-за неисправности пружинного механизма. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, мать двоих детей, Хелен Дэйви, задохнулась после того, как газовая пружина подъемной кровати дала сбой. Женщина наклонилась к месту для хранения вещей под матрасом, когда внезапно платформа кровати опустилась, придавив её голову. Этот инцидент привёл к гибели Хелен, так как она не смогла самостоятельно выбраться из-за блокировки механизма.

Ранее сообщалось, что россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Инцидент произошел в Анталье: ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут. Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.

Читайте также:

На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер

В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
#женщина
#мать
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
15 октября 2024, 05:43

Фото: istock/bksrus

Один человек из трёх, пропавших в августе на лодке в Хабаровском крае, найден живым в Охотском море. Судно обнаружено около села Усть-Хайрюзово на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции, 14 октября лодку нашли. Два человека погибли, один выжил и находится под медицинским наблюдением.

В поисках участвовали четыре воздушных судна МЧС и беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

Читайте также:

Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом

Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
#подросток
#мчс
#море
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате