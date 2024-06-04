В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время опасности

Фото: iStock/Harry Wedzinga
В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности и им пришлось бежать в другой подъезд.
Об этом сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, все случилось вчера вечером. Дети играли во дворе на улице Шаландина, когда в городе объявили ракетную опасность.
Когда дети попытались пойти в укрытие, старшая по дому сказала им, чтобы они поискали другое место. Другие взрослые за них не заступились.
Как рассказали каналу очевидцы, женщину требуют привлечь к ответственности за оставление несовершеннолетних в опасности.
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Когда дети попытались пойти в укрытие, старшая по дому сказала им, чтобы они поискали другое место. Другие взрослые за них не заступились.
Как рассказали каналу очевидцы, женщину требуют привлечь к ответственности за оставление несовершеннолетних в опасности.
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Алёна Самарева