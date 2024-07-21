Мэрия Анапы: Подача электричества восстановлена, митинг прекратился

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Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за аномальной нагрузки на сети в регионе, связанной с жарой, частично восстановлена. Люди, вышедшие на стихийный митинг и перекрывшие улицу, разошлись.
Об этом РИА Новости рассказали в мэрии города. По словам чиновников городской администрации, сотрудники аварийных служб частично заменили вышедшее из строя оборудование, подача электричества восстановлена. Протестующие граждане, которые во время схода перекрыли проезжую часть на улице Шевченко, разошлись по домам.
Накануне, 20 июля, люди собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу воды и электричества. Они пропускали только машины скорой помощи и общались с сотрудниками полиции. По словам горожан, отключения продолжались уже на протяжении четырёх дней.
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Александр Бойцов