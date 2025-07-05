Иномарка влетела в такси на перекрестке в Москве

05 июля 2025, 08:59

Дептранс: авария с участием двух автомобилей произошла на юго-западе Москвы

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Южнобутовской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей — легковой машины и такси. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.