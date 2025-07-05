Иномарка влетела в такси на перекрестке в Москве
Дептранс: авария с участием двух автомобилей произошла на юго-западе Москвы
На Южнобутовской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей — легковой машины и такси. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также наличие пострадавших.
Движение в районе аварии не осложнено, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Московской области пассажир ВАЗ погиб при аварии с участием 15-летнего водителя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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