Пожилая пара сварилась заживо, случайно включив обогреватель на полную мощь
Пожилая пара трагически погибла в штате Иллинойс (США) после случайного включения обогревателя на огромную мощность. Тот разогрел помещение до смертельно высокой температуры, сообщает издание The Mirror.
84-летняя Джоан Литтлджон и её 82-летний партнёр Гленнвуд Фаулер установили радиатор в подвале на максимальную мощность, достигшую 538 °C (1000 °F). Они пытались согреться во время сильных морозов при неисправном отоплении.
О том, что пара жаловалась на холод во время заморозков, знали их родственники. Сообщается, что кто-то из знакомых заглянул к ним и, казалось, решил проблему. Но позже стало ясно, что была допущена смертельная ошибка.
Тела пары обнаружили через три дня: мужчина лежал на кровати, женщина — рядом. Экспертиза исключила отравление угарным газом и установила причину смерти — тепловой удар. Температура тел превышала 41 °C (106 °F), что подтвердило смертельный перегрев организма.
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