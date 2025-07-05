Пожилая пара сварилась заживо, случайно включив обогреватель на полную мощь

05 июля 2025, 07:14

В США пожилая пара случайно выставила обогреватель на 1000 градусов и сварилась заживо

Фото: iStock/JackF

Пожилая пара трагически погибла в штате Иллинойс (США) после случайного включения обогревателя на огромную мощность. Тот разогрел помещение до смертельно высокой температуры, сообщает издание The Mirror.