В Башкирии россиянин сорвался со скалы во время фотосессии
SHOT: В Башкирии мужчина сорвался со скалы во время фотосессии
В Башкирии россиянин сорвался со скалы во время фотосессии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
34-летний Тимур из Уфы приехал с друзьями в Белорецкий район в прошлый вторник и отправился фотографироваться на Айгирские скалы. После фото на вершине он стал спускаться, но оступился и упал вниз с высоты на острые камни.
Мужчина погиб на месте. Согласно информации SHOT, Тимур вел активный образ жизни.
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