Супруги в Петербурге заработали миллион на отправке «мертвых душ» на СВО: фиктивные контракты с Минобороны, подробности

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В Санкт-Петербурге полиция задержала супругов, подозреваемых в хищении бюджетных средств путем отправки на спецоперацию «мертвых душ». По предварительным данным, их действия нанесли ущерб государству в размере более одного миллиона рублей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Отправка «мертвых душ» на СВО
Криминальную схему разработали 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена. Они находили людей, которых фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию с помощью 41-летней сотрудницы отдела кадров. От имени этих «мертвых душ» они заключали несуществующие контракты с Минобороны России на прохождение военной службы в зоне СВО.
«Таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти средства злоумышленники присваивали», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Фиктивные работники
На данный момент выявлено два фиктивных работника, за которых подозреваемые получили более одного миллиона рублей, однако силовики предполагают, что таких случаев может быть гораздо больше. В ходе обысков, проведенных в квартирах и на рабочих местах фигурантов дела, была изъята документация, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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Анастасия Хохлова