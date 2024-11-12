В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей на автокредитах

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В Москве сотрудники Главного следственного управления МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска задержали 18 членов преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве в сфере автокредитования. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, с 2021 по 2022 год злоумышленники обращались в финансовые учреждения для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода. Полученные средства использовались для приобретения дорогих автомобилей, которые впоследствии перепродавались как в других регионах России, так и за границей. При этом аферисты не планировали исполнять свои обязательства по возврату займов.
В результате расследования было задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банков понесли ущерб на сумму свыше 100 000 000 рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем). Для 18 задержанных избраны различные меры пресечения, в то время как еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.
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В результате расследования было задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банков понесли ущерб на сумму свыше 100 000 000 рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем). Для 18 задержанных избраны различные меры пресечения, в то время как еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.
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Дарья Осипова