Мертвых подростков и девочку в коме нашли в запертой изнутри квартире

13 августа 2025, 16:06

Мертвых подростков и девочку в коме нашли в квартире Череповца

Фото: istockphoto/blinow61

В Череповце в закрытой изнутри квартире обнаружили тела подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.