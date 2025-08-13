Мертвых подростков и девочку в коме нашли в запертой изнутри квартире
В Череповце в закрытой изнутри квартире обнаружили тела подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Причину, по которой был вызван экипаж полиции, собеседник агентства не уточнил; для вскрытия двери привлекали сотрудников МЧС. В жилище нашли без признаков жизни девочку и двух мальчиков в возрасте 16 и 13 лет, еще одну 17‑летнюю девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии — она в коме.
Рядом с подростками изъяли пакетики с белым веществом, которые направлены на экспертизу; по предварительной версии, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Один из источников ТАСС добавил, что уже возбуждено уголовное дело по факту склонения к употреблению наркотиков, по итогам экспертизы может быть также возбуждено дело об их незаконном обороте.
Ранее в Ленинградской области сообщалось о случае, когда наркотические вещества обнаружили в крови полуторамесячного мальчика; родители утверждали, что ребёнка якобы укусила змея.
