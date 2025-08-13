Воспитательница детсада в Дагестане избивала и унижала шестилетнего мальчика
В частном детском саду в Дербенте шестилетнего ребёнка несколько месяцев подвергали насилию. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Мать мальчика обнаружила на теле сына следы побоев и обратилась к руководству детсада. Воспитательница объяснила травмы тем, что лишь раз «шлёпнула» ребёнка за плохое поведение.
После этого ошарашенная таким признанием мать обратилась в полицию. Проверка подтвердила, что ребёнка регулярно били, щипали и оскорбляли.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что воспитательница детского сада в Новосибирске избила двухлетнюю девочку, игнорировала плач малышей и ругалась на них матом.
