Воспитательница детсада в Дагестане избивала и унижала шестилетнего мальчика

Фото: iStock/nixki

В частном детском саду в Дербенте шестилетнего ребёнка несколько месяцев подвергали насилию. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.



Мать мальчика обнаружила на теле сына следы побоев и обратилась к руководству детсада. Воспитательница объяснила травмы тем, что лишь раз «шлёпнула» ребёнка за плохое поведение.

После этого ошарашенная таким признанием мать обратилась в полицию. Проверка подтвердила, что ребёнка регулярно били, щипали и оскорбляли.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что воспитательница детского сада в Новосибирске избила двухлетнюю девочку, игнорировала плач малышей и ругалась на них матом.

Анастасия Чинкова

