Омич лишился 750 тыс. рублей, поверив лжесотруднику ФСБ с фото Киану Ривза

13 августа 2025, 15:45

Мошенники использовали фото Киану Ривза, чтобы обмануть омича на 750 тыс. рублей

Фото: iStock/Fedorovekb

Омские полицейские возбудили уголовное дело о хищении денежных средств у пожилого омича. Его обманули, используя фотографию известного голливудского актера. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.