Омич лишился 750 тыс. рублей, поверив лжесотруднику ФСБ с фото Киану Ривза
Омские полицейские возбудили уголовное дело о хищении денежных средств у пожилого омича. Его обманули, используя фотографию известного голливудского актера. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
74-летний мужчина, работающий на одном из предприятий Омска, обратился в правоохранительные органы за помощью. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.
Согласно информации следствия, пожилому омичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником бухгалтерии. Лжесотрудник сообщил, что у него будет повышена пенсия, и попросил назвать код из смс-сообщения.
Мужчина выполнил просьбу, после чего ему начали звонить специалисты из центра защиты денежных переводов с банковских счетов, а также сотрудник ФСБ. Чтобы убедить пенсионера в том, что ему действительно помогают, «офицер» прислал ему в мессенджер фотографию своего служебного удостоверения. Затем «капитан Лобанов» позвонил мужчине по видеосвязи и убедил его перевести 750 тысяч рублей на «безопасный счет».
Уже в отделе полиции омич узнал, что на фейковом фото удостоверения изображен актер Киану Ривз.
