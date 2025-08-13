Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области могла стать ошибка пилотов

13 августа 2025, 15:49

Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области могло стать то, что пилоты перепутали высоту и летели на 600 метров ниже необходимого. Об этом сообщает telegram-канал Shot.





Данная версия является основной у специалистов. По словам экспертов, экипаж воздушного судна перед посадкой обращал внимание на давление по системе QNH — над уровнем моря. Как оказалось, пилотам нужно было следить за другими показателями.





«Тогда как высота по картам захода была по системе QFE — давление, которое зависит от уровня высоты аэродрома. Из-за этого, по предварительным данным, борт летел на 500–600 метров ниже необходимой для захода на посадку высоты», — говорится в сообщении.