Мертвый младенец ожил на руках у матери
В австралийском Брисбене трехлетний Уильям Мэнсбридж, появившийся на свет без признаков жизни, сегодня ведет активный образ жизни, опровергнув мрачные прогнозы медиков. Об этом сообщает Mirror.
На 33-й неделе беременности у его матери Клариссы произошла отслойка плаценты. Мальчик родился без сердцебиения, и врачам потребовалось 26 минут, чтобы запустить его сердце. Однако вскоре состояние новорожденного резко ухудшилось: органы начали отказывать, и доктора дали матери всего час на прощание.
Решающий момент наступил, когда Кларисса взяла сына на руки — ребенок неожиданно приподнял голову и посмотрел ей в глаза. Несмотря на это, диагностированное тяжелое гипоксическое повреждение мозга оставляло малышу мало шансов: медики предрекали ему инвалидность, отсутствие речи и способности к самостоятельному передвижению. Помимо этого, Уильям страдал от тяжелых приступов с критическим падением сатурации и брадикардией.
Перелом наступил после перевода ребенка в профильную клинику — приступы внезапно прекратились. Спустя два месяца Уильяма выписали домой.
Сегодня мальчику три года. Он бегает, говорит и увлекается динозаврами. Единственным напоминанием о пережитом в родах осталась небольшая потеря слуха, которая практически не влияет на качество его жизни.
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