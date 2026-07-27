Мертвый младенец ожил на руках у матери

27 июля 2026, 14:54

Mirror: Рожденный без сердцебиения малыш ожил через 26 минут в Австралии

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В австралийском Брисбене трехлетний Уильям Мэнсбридж, появившийся на свет без признаков жизни, сегодня ведет активный образ жизни, опровергнув мрачные прогнозы медиков. Об этом сообщает Mirror.