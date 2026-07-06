В результате ДТП в Волгограде госпитализировали годовалого малыша

06 июля 2026, 17:17

Машина перевернулась в Волгограде при ДТП, двое погибли и четверо пострадали

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В результате ДТП в Волгограде два человека погибли, ещё четверых, в том числе годовалого малыша, госпитализировали. Об этом сообщили в региональном главке МВД.