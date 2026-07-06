Достижения.рф

В результате ДТП в Волгограде госпитализировали годовалого малыша

Машина перевернулась в Волгограде при ДТП, двое погибли и четверо пострадали
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В результате ДТП в Волгограде два человека погибли, ещё четверых, в том числе годовалого малыша, госпитализировали. Об этом сообщили в региональном главке МВД.



Авария произошла накануне в 23:45 на третьей продольной магистрали. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего машина опрокинулась.

На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются.

Ранее прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом и 12 пострадавшими. ​Детали в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0