В результате ДТП в Волгограде госпитализировали годовалого малыша
Машина перевернулась в Волгограде при ДТП, двое погибли и четверо пострадали
В результате ДТП в Волгограде два человека погибли, ещё четверых, в том числе годовалого малыша, госпитализировали. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Авария произошла накануне в 23:45 на третьей продольной магистрали. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего машина опрокинулась.
На месте работают оперативные службы. Подробности выясняются.
Ранее прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом и 12 пострадавшими. Детали в нашем материале.
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