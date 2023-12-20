Появились подробности о девушке, которую нашли изнасилованной с выколотыми глазами

Фото: istock / Aroma photography
Погибшая Кристина, чьё тело было найдено с выколотыми глазами в подмосковном лесу, ранее пыталась попасть в шоу «Пацанки»
Погибшая девушка, чье полураздетое тело было найдено с выколотыми глазами в лесу в Подмосковье, до этого пыталась попасть на шоу «Пацанки», но не прошла кастинг.
Как сообщает телеграм-канал Shot, девушка по имени Кристина с семьей в девятилетнем возрасте переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году. У Кристины есть сестра, которая старше её на 15 лет. Кристина иногда ругалась с мамой на почве ревности к старшей сестре и её детям.
Девушка примерно 5 лет назад участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла. Кристина выглядела довольно грубо за счет короткой стрижки, татуировок и мужского стиля одежды. Известно, что 27-летняя погибшая, проживавшая вместе со своей 62-летней матерью, курила и периодическипила спиртное.
Ночью 19 декабря тело Кристины обнаружили со спущенными штанами и выколотыми глазами на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.
На данный момент существует несколько версий гибели, в том числе от переохлаждения. Она могла сама начать снимать одежду, а глаза могли обезобразить лесные обитатели. В ближайшее время экспертиза с причинами смерти покажет от чего она скончалась на само деле.
Читайте также:
В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
Как сообщает телеграм-канал Shot, девушка по имени Кристина с семьей в девятилетнем возрасте переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году. У Кристины есть сестра, которая старше её на 15 лет. Кристина иногда ругалась с мамой на почве ревности к старшей сестре и её детям.
Ночью 19 декабря тело Кристины обнаружили со спущенными штанами и выколотыми глазами на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе.
На данный момент существует несколько версий гибели, в том числе от переохлаждения. Она могла сама начать снимать одежду, а глаза могли обезобразить лесные обитатели. В ближайшее время экспертиза с причинами смерти покажет от чего она скончалась на само деле.
Читайте также:
В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
Алина Юрчак