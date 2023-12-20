В рязанской частной клинике умер 3-летний ребенок

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3-летний ребенок скончался в частной клинике в Рязани.
РЕН ТВ пишет, что ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.
Подробности произошедшего выясняют. По факту смерти ребенка проводится проверка.
Ранее сообщалось, что во время финального боя юношеского турнира по боксу, проходящего в Свердловской области, произошла трагедия. 14-летний подросток, получив несколько ударов в голову, скончался.
На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.
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Подробности произошедшего выясняют. По факту смерти ребенка проводится проверка.
На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.
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Мария Фирсова