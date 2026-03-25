Мертвого младенца нашли в туалете торгового центра
Тело новорожденного обнаружили в туалете одного из торговых центров Бангкока. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент произошел 20 марта в районе Кхлонг-Той. Сотрудница клининговой службы обратила внимание на подозрительный пакет в мусорном баке в женской уборной. Найдя в нем мертвого младенца, она вызвала полицию.
Прибывшие стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вышли на след девушки, которая покинула туалет с розовым чемоданом и белой сумкой. Позже ее задержали на вокзале.
Подозреваемой оказалась 25-летняя гражданка Филиппин Джовелин Канино Кардиенете. На ее обуви и носке были следы крови. В больнице подтвердили, что она недавно родила, и оказали ей помощь. Сейчас иностранка находится в отделе.
Следователи предполагают, что именно она является матерью ребенка, однако окончательные выводы сделают только после проведения экспертиз и вскрытия. Если причастность филиппинки подтвердится, ей грозит до одного года тюрьмы или штраф за незаконное обращение с телом.
Читайте также: