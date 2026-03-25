За топор приговор: пропустившую в школу вооруженного подростка осудили в ХМАО
Советский районный суд ХМАО вынес приговор сотруднице частной охранной организации, которая в феврале 2026 года пропустила в гимназию № 1 в Советском школьника с оружием.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в окружном истеблишменте, пенсионерку Надежду Руфову признали виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным собеседника агентства, суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Следствие установило, что охранница не проверила сумку ученика, который пронес в здание гимназии топор, нож и пневматический пистолет. На стадии расследования женщина признала вину, извинилась перед пострадавшими детьми и их родителями, а также компенсировала моральный вред.
В прокуратуре ХМАО подтвердили журналистам, что приговор сотруднице ЧОП действительно вынесли, однако раскрывать ее персональные данные не стали. Ведомство уточнило, что государственное обвинение в суде поддерживал югорский межрайонный прокурор Олег Мавлютов.
Как отметили в прокуратуре, охранник ненадлежащим образом исполнила обязанности по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима в образовательном учреждении. По версии обвинения, она беспрепятственно пропустила ребенка в школу. Кроме того, после получения информации о готовящемся преступлении сотрудница не предприняла мер к его предотвращению и не сообщила об этом в правоохранительные органы, тем самым создав непосредственную угрозу для жизни учащихся.
Прокуратура просила назначить Руфовой 11 месяцев ограничения свободы. Однако, как утверждают источники в силовых структурах, вынесенный приговор устроил все стороны, и, вероятнее всего, обжаловаться не будет. В надзорном ведомстве уточнили, что окончательное решение примут после изучения судебного акта.
Интересы Руфовой в суде представляла адвокат Оксана Рудик. По ее словам, защита просила прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшими, однако сторона обвинения выступила против. В итоге суд отказал в прекращении дела, указав, что, несмотря на небольшую тяжесть преступления, оно представляет общественную опасность, и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
Адвокат отметила, что защиту такой исход устроил, поскольку санкция статьи могла предусматривать значительно более строгое наказание, вплоть до реального лишения свободы. Также, по ее словам, претензий к ЧОП не имеется, поскольку речь идет о незаконных действиях конкретной сотрудницы.
