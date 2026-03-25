Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду элитного алкоголя на миллион рублей — фото
В аэропорту Шереметьево таможенники выявили крупную партию незадекларированного элитного алкоголя у россиянина, прибывшего рейсом из Турции.
Как сообщили в пресс-службе ФТС России, в багаже пассажира обнаружили 29 бутылок итальянского вина общей стоимостью около 1,3 млн рублей. Нарушение выявили во время выборочного контроля в «зеленом» коридоре с использованием рентген-оборудования. В четырех чемоданах среди личных вещей находилось 23 литра дорогостоящих спиртных напитков. По словам мужчины, алкоголь он вез для личного пользования и о действующих таможенных правилах не знал.
Экспертиза показала, что изъятые напитки являются подлинными. Среди них — красные сухие вина марок Avignonesi, Cavalli, Solare, Masseto, Solaia, Cepparello и другие, произведенные в период с 2003 по 2022 год. Самой дорогой оказалась бутылка Masseto урожая 2021 года, рыночная стоимость которой составляет 153 тыс. рублей.
Весь товар изъяли. В отношении пассажира возбудили административное дело за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. По итогам разбирательства ему назначили штраф в размере 650 тыс. рублей.
