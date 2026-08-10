В Абхазии россиянку жестоко избил местный житель, который должен был находиться под домашним арестом

10 августа 2026, 11:33

Baza: В Абхазии местный житель избил туристку из России

Фото: iStock/Backiris

Россиянку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. Он проходит по делу о похищении людей. Об этом пишет Baza.