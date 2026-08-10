В Абхазии россиянку жестоко избил местный житель, который должен был находиться под домашним арестом
Россиянку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. Он проходит по делу о похищении людей. Об этом пишет Baza.
В Сухуме, рядом с кафе в районе Синопа, совершено нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска. Мужчина нанес женщине многочисленные травмы, в том числе рваные раны лица, после чего ее госпитализировали.
Преступником оказался 36-летний местный житель Ахра Квеквескири, который ранее был фигурантом дела о похищении людей и находился под домашним арестом. После нападения правоохранительным органам не удалось задержать нападавшего, и его объявили в розыск. По информации, полученной от близких пострадавшей, в больницу приходили люди, уговаривавшие женщину не обращаться в полицию и как можно скорее покинуть Абхазию.
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