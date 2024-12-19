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Родители умершего жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова вместо тела сына получили трёхкилограммовый пакет, сообщило издание «Лента.ру».
Житель Екатеринбурга Александр Кузнецов поехал с родственниками на отдых в Сочи и пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Труп мужчины правоохранители обнаружили лишь в 18 сентября, спустя три месяца поисков. Родителям Александра об этом сказали лишь спустя неделю, 26 сентября.
9 ноября родителям Александра Кузнецова разрешили забрать останки. При этом члены семьи мужчины думали, что получат тело и даже поехали за ним из Екатеринбурга на грузовой машине. Но им передали только пакет весом три килограмма.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров.
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9 ноября родителям Александра Кузнецова разрешили забрать останки. При этом члены семьи мужчины думали, что получат тело и даже поехали за ним из Екатеринбурга на грузовой машине. Но им передали только пакет весом три килограмма.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Киев решился на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова для того, чтобы надавить на Москву в свете приближающихся мирных переговоров.
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Ольга Енгалычева