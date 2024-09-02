Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии

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В частном доме в Бурятии полицейские нашли тело месячного ребенка, спрятанное в коробку, которая лежала в шкафу, сообщает «Царьград».
Согласно сообщению, тело ребенка было найдено в прихожей частного дома. Его спрятали в коробку и поместили в шкаф. Ранее мать малышки уже обращалась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Известно, что женщина признана недееспособной, а отец убитой девочки злоупотребляет алкоголем. Сейчас он является главным подозреваемым в убийстве и задержан.
Известно, что в семье воспитывались еще двое детей. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина написала на своей странице «ВКонтакте», что сейчас детей из семьи изъяли. Они находятся в безопасности.
Прокуратура держит ход расследования на личном контроле.
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Известно, что в семье воспитывались еще двое детей. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина написала на своей странице «ВКонтакте», что сейчас детей из семьи изъяли. Они находятся в безопасности.
Прокуратура держит ход расследования на личном контроле.
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Элина Позднякова