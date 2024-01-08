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Во Внуково под окнами дома обнаружили труп старшего лейтенанта полиции и женщины

08 января 2024, 10:26
Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

По предварительной версии, полицейский мог убить бывшую жену.
Baza, что тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО Александра Ж., который был в отпуске, обнаружили под окнами дома на Рассказовской улице ранним утром 7 января.

Рядом с телом полицейского лежало тело женщины, которая может быть экс-женой Александра.


У следователей есть версия, что мужчина мог выкинуть бывшую жену из окна.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге.

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#происшествие
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ТАСС: Пожар в петербургском ангаре локализован на площади в 2 тысячи «квадратов»
08 января 2024, 03:31

Фото: iStock

Спасатели локализовали пожар в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 2 тысячи кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар начался на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга, по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров. Общая площадь возгорания называлась в размере 4 тыс. квадратных метров.

В тушении пожара, как писала «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По уточненной информации, в ангаре из 8 секций горели 5 — на площади 2 тысячи «квадратов».

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#пожар
#санкт-петербург
#мчс
#ангар
#пожарные
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В Петербурге полыхает пожар в ангаре площадью более 4 тысяч квадратных метров
08 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Distortion_Media

Ангар горит на площади 4 тыс квадратных метров на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России. На месте проводится наращивание сил и средств для ликвидации возгорания, данных о пострадавших пока нет.




Согласно информации Telegram-канала SHOT, пожар начался по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров.

В данный момент полыхают уже семь секций здания — локализовать возгорание пока не удаëтся, а его площадь растëт. Пожару присвоен второй ранг сложности, в его тушении принимают участие, как пишет издание «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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#пожар
#ангар
#мчс
#санкт-петербург
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Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
ТАСС: В Харькове звучат взрывы, рассказал мэр города Игорь Терехов
08 января 2024, 01:00

Фото: iStock/Andrey_Orekhov

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного украинскими властями градоначальника Игоря Терехова.
Ранее Telegram-канал Украина.ру написал о нанесении авиаударов и взрывах на всей территории Харьковской области Украины, в том числе в Купянске, Бурлуке, Шевченково и Волчанске. По самому же Харькову, как сообщает издание «Страна.ua», было нанесено как минимум два удара российскими ЗРК С-300.

До этого в области объявили воздушную тревогу. Сирены звучат ещё в Николаевской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. ​По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами В Харькове звучат взрывы

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#харьков
#украина
#воздушная тревога
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В домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону нет отопления и электричества
08 января 2024, 00:32

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Ростов-на-Дону оказался частично накрыт блэкаутом: в домах сразу на нескольких улицах города отсутствует электричество, сообщает издание RostovGazeta со ссылкой на представителей компании «Донэнерго»
Электричество отсутствует на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Текучева, Катаева и Черепахина, а также на площади Энергетиков и проспекте Театральном. В социальных сетях пишут, что в этом районе одномоментно погасли целые высотки, ​а в некоторых домах, ко всему прочему, нет также отопления и воды



Управляющая компания ЖК «Екатерининский» ранее сообщила об аварийной ситуации на одной из распределительных подстанций Ростова-на-Дону. При этом в АО «Донэнерго» пообещали восстановить электроснабжение к часу ночи 8 января. Дополнительно предупреждать о возобновлении электроснабжения не будут.

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#отключение
#электричество
#отопление
#коммунальные службы
#аварии
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Женщина-пешеход погибла на МКАД под колёсами автомобиля
07 января 2024, 23:17

Фото: iStock/gorodenkoff

На МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что на внутренней стороне 93-го км МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей.

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#мкад
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В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело
В отношении блогера Джумабоя возбудили дело из-за оскорбления русских девушек
07 января 2024, 21:10

Фото: iStock/Thomasaf

В отношении блогера Салмона Джумабоя из Таджикистана возбудили уголовное дело за оскорбительные высказывая в адрес русских девушек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 9 декабря блогер опубликовал видео, в котором произносит фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».

Полицейские задержали Джумабоя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

При этом блогер отрицает свою вину. Он утверждает, что он не произносил таких фрах, а на видео звучит не его голос.

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#блогер
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#задержание
#следственный комитет
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Лобовое столкновение под Новосибирском привело к многочисленным жертвам
В лобовом столкновении под Новосибирском погибли четыре человека
07 января 2024, 20:43

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

На трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге. На 1346 километре шоссе машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Spacio.

По словам инспекторов ГИБДД и медиков, в результате страшного столкновения погибли на месте оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии госпитализирован несовершеннолетний ребёнок, ехавший в Toyota Spacio. На месте ДТП продолжают работу сотрудники дорожной полиции, выясняя все подробности и обстоятельства происшедшего.

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#дтп
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#автомобиль
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В Подмосковье пропал один из первых российских рэперов Sir-J
07 января 2024, 15:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Один из первых российских рэперов 50-летний Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что перед пропажей мужчины 30 декабря сгорел его дом в Расторгуево. Затем музыкант сел в электричку в сторону Подмосковья, после чего его никто не видел.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поиском мужчины. В настоящее время пока не удалось выяснить его местонахождение.

Сергей Булавинцев стоял у истоков рэпа в России. Он начал записывать первые композиции ещё в начале 1990-х. Sir-J в разные годы состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Communityю Также выступал продюсером трекова групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

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#подмосковье
#рэп
#музыкант
#поиски
#лиза алерт
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Российские туристы попали в ДТП на Шри-Ланке, один человек погиб
Mash: россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке, ещё девять пострадали
07 января 2024, 15:14

Фото: iStock/conejota

Туристический автобус с российскими туристами попал в серьёзное ДТП на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что авария произошла ещё 5 января, но известно о ней стало только сегодня.

По предварительным данным, российские туристы совершали двухдневный тур по Шри-Ланке. Водитель автобуса уснул за рулём и на полном скорости врезался в грузовик.

В результате аварии один россиянин погиб, ещё девять получили травмы.

Пострадавшие туристы рассказали, что им приходилось самостоятельно выбираться из автобуса через окна. А прибывшие на место местные медики не оказали никакой помощи, поэтому россиянам пришлось самостоятельно добираться до больниц.

Также туристы рассказали, что организацией экскурсии занимался тревел-блогер, который имеет большое количество подписчиков в соцсетях. Он же нанимал автобус и водителя.

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