Во Внуково под окнами дома обнаружили труп старшего лейтенанта полиции и женщины

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По предварительной версии, полицейский мог убить бывшую жену.
Baza, что тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО Александра Ж., который был в отпуске, обнаружили под окнами дома на Рассказовской улице ранним утром 7 января.
Рядом с телом полицейского лежало тело женщины, которая может быть экс-женой Александра.
У следователей есть версия, что мужчина мог выкинуть бывшую жену из окна.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге.
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Рядом с телом полицейского лежало тело женщины, которая может быть экс-женой Александра.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге.
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Мария Фирсова