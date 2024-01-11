В Екатеринбурге в кабине экскаватора нашли труп

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В Екатеринбурге мужчина скончался прямо в кабине экскаватора, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла возле одного из домой на улице Рощинская.
Отмечается, что смерть 61-летнего мужчины не носит криминальный характер.
Он также сообщил, что к месту происшествия прибыла жена погибшего, которая и опознала своего супруга.
В настоящий момент причины смерти екатеринбуржца устанавливаются.
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Отмечается, что смерть 61-летнего мужчины не носит криминальный характер.
«Когда он собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, помочь были уже бессильны», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Он также сообщил, что к месту происшествия прибыла жена погибшего, которая и опознала своего супруга.
В настоящий момент причины смерти екатеринбуржца устанавливаются.
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Евгения Парфентьева