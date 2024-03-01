Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене

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Мещанский суд Москвы арестовал двух граждан Российской Федерации по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.», — сообщил собеседник агентства.
Из картотеки суда следует, что Егорова арестована по статье о государственной измене.
При этом, никаких дополнительных сведений о фигурантах уголовных дел и о причинах их заключения в суде не сообщили.
Напомним, в прошлом году дело о государственной измене завели в отношении 19-летнего безработного жителя Твери, который намеревался уехать воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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