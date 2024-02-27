Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве

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Суд вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова по делу о рукоприкладстве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат мирового судьи судебного участка №3 города Балаково.
Ранее жительница Балаково в Саратовской области сообщила в полицию, что 9 сентября 2022 проживающий с ней сын высокопоставленного чиновника Иван Пивоваров убил двоих собак и избил её. В интернете были опубликованы кадры, на которых мужчина пинает ногой собаку, после чего та отлетает на несколько метров.
В отношении Пивоварова было возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Однако, 31 мая Балаковский районный вынес Пивоварову оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления.
Отмечается, что мировой судья рассматривал дело Пивоварова в декабря 2023 года.
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В отношении Пивоварова было возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Однако, 31 мая Балаковский районный вынес Пивоварову оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления.
«(Пивоварова) оправдали за отсутствием состава преступления», — сообщили агентству в аппарате мирового судьи.
Отмечается, что мировой судья рассматривал дело Пивоварова в декабря 2023 года.
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Евгения Парфентьева