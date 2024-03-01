Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя

Фото: iStock/Thx4Stock
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор военному Владислава Старуна, который застрелил мирного жителя в Херсонской области, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Как удалось установить следствию, в ночь на 22 апреля 2023 года военнослужащий ворвался в частный дом в Каховском районе Херсонской области. Он заподозрил хозяина дома в сотрудничестве с украинской армией. Сперва он несколько раз ударил мужчину кулаком, а затем выстрелил ему в грудь из автомата. От полученных травм мирный житель скончался на месте происшествия.
Некоторое время спустя Старун самостоятельно написал явку в повинной.
Военный суд приговорил Старуна к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Читайте также:
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве
Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы
Некоторое время спустя Старун самостоятельно написал явку в повинной.
Читайте также:
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве
Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы
Евгения Парфентьева