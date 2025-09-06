«Мешалась на повороте»: в Самаре неадекватный водитель разбил машину девушки, ранив её ребёнка
В Самаре водитель напал на женщину из соседней машины, которая, по его мнению, неправильно перестроилась на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам пострадавшей, она ехала вместе с 9-летней дочерью и «мешалась на повороте», после чего перестроилась в соседний ряд, заметив свободное место. Пока женщина стояла на светофоре, водитель машины сзади начал ей сигналить, а затем вышел из автомобиля.
Мужчина подошёл к авто, начал кричать, а затем кулаком выбил боковое стекло. Осколки стекла разлетелись по салону и поранили ребёнка. Девочка получила ссадины и, по словам матери, до сих пор находится в сильном стрессе.
Женщина обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность нападавшего.
