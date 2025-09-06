«Мешалась на повороте»: в Самаре неадекватный водитель разбил машину девушки, ранив её ребёнка

06 сентября 2025, 15:47

В Самаре неадекватный водитель выбил окно в машине девушки, ранив её ребёнка

Фото: iStock/photosaint

В Самаре водитель напал на женщину из соседней машины, которая, по его мнению, неправильно перестроилась на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».