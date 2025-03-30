Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя

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Житель Омска самостоятельно приготовил яд и взрывчатку, чтобы убить бывшего школьного учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые над ним издевались. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что план мести мужчина вынашивал много лет. За эти годы все цели убийства разъехались по разным городам, поэтому 29-летний мужчина собирался посетить каждый из них.
К счастью, ему не удалось этого сделать, поскольку омские сотрудники ФСБ оперативно задержали его. Во время обысков были изъяты яд и взрывчатка, которые он изготовил при помощи спецлитературы.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему вменяют статью о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.
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К счастью, ему не удалось этого сделать, поскольку омские сотрудники ФСБ оперативно задержали его. Во время обысков были изъяты яд и взрывчатка, которые он изготовил при помощи спецлитературы.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему вменяют статью о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.
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Анастасия Чинкова