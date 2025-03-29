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Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре

Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил пьяный дебош в баре
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в столичном баре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Всё произошло ещё 24 марта. Лабутин весь вечер вёл себя неадекватно, а в один момент перепрыгнул через барную стойку, сломал бармену нос и повредил брекеты администратору. А когда его попытались выпроводить из заведения – выбил стекло входной двери.

Лабутина оперативно задержали прибывшие полицейские. Анализ показал отсутствие наркотиков в крови, поэтому такое поведение было спровоцировано чрезмерным количеством выпитого алкоголя.

Режиссёр извинился за своё поведение и пообещал оплатить стоимость сломанной двери.

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В Петербурге задержали мужчину с расчленённым телом в продуктовой тележке
В Петербурге задержали старика с расчленённой женщиной в продуктовой тележке
29 марта 2025, 19:21

Фото: istockphoto/okan akdeniz

На Загородном проспекте в центре Санкт-Петербурга участковый остановил на лестничной площадке пожилого мужчину с продуктовой тележкой, который показался полицейскому подозрительным. В тележке были обнаружены фрагменты человеческого тела.
О происшедшем рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Накануне, 28 марта, по этому адресу выезжал по заявке наряд. Соседи жаловались на шум и крики. Однако дверь полицейским никто не открыл, а внутри было тихо.

На следующий день участковый решил проверить квартиру. Её жильца он встретил на лестнице, мужчина заверил, что соседи не него наговаривают, а у него — тишь да гладь. Однако когда уполномоченный решил проверить содержимое пакетов, лежавших в тележке, которую вёз пенсионер, то с ужасом нашёл там отрезанные руку и ногу. Остальные части тела неизвестной женщины обнаружились в квартире. Ещё один пакет подозреваемый успел вывезти на помойку.

Примерно в то же время поступило заявление о пропаже 63-летней хозяйки квартиры, которую мужчина арендовал. Она жила в Адмиралтейском районе, а накануне поехала к квартиранту, который задолжал ей денег и не спешил расплачиваться. Домой женщина не вернулась.

Было установлено, что останки, обнаруженные в квартире, тележке и на помойке, принадлежат именно владелице жилплощади. Полицейские считают, что между хозяйкой и жильцом произошёл конфликт, он убил её, расчленил и пытался избавиться от останков по частям, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемый задержан. Следственные действия продолжаются, проводятся необходимые криминалистические и судебно-медицинские экспертизы.

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Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья
29 марта 2025, 18:56

Фото: iStock/master1305

Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Взрыв произошёл в тот момент, когда мальчик сделал затяжку. После этого он потерял создание. Спустя время ребёнка обнаружил на трассе около кафе в селе Угдан местный житель. Школьник лежат на земле и не реагировал на звуки и прикосновения. Мужчина оперативно вызвал скорую помощь.

Мальчика сразу же доставили в операционную. Врачи диагностировали у него ожог слизистой, раны на лице и шее.

Управление Следственного комитета по Забайкальскому краю проводит проверку.

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Два борта МЧС России прибыли в Мьянму, где произошли разрушительные землетрясения
Два борта МЧС со 120 спасателями прибыли в Мьянму
29 марта 2025, 16:35

Фото: Telegram @mchs_official

Два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что самолёты приземлились в аэропорту города Янгон. В сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», в числе которых кинологи, врачи-анестезиологи и ведомственные психологи.

Сотрудники МЧС привели с собой всё необходимое оборудование и инструменты для осуществления поисковых работ и деблокирования пострадавших из-под завалов. В частности, у спасателей есть эндоскопы, тепловизоры, георадары и акустические приборы, которые позволяют искать людей на глубине до 4,5 метра.

Спасатели готовы работать в круглосуточном режиме на нескольких участках одновременно. Также в помощь им предоставлены беспилотники.

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Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко развели мошенники в Москве
29 марта 2025, 16:16

Лиза Ющенко (фото: Instagram* @liza_u)

В Москве мошенники развели на 10 миллионов рублей бывшую невестку экс-президента Украина Виктора Ющенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что на неё оформлен кредит, где она выступает поручателем. При этом заём появился ещё в 2023 году, когда девушка проходила лечение на Мальдивах.

Ющенко подозревает в махинациях своего бывшего партнёра по бизнесу – автора женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документа. Недавно в суд поступил иск с требованием взыскать с неё порядка 20 миллионов рублей.

Лиза является бывшей женой сына Виктора Ющенко. В браке родилась дочь. После развода девушка вышла замуж за российского бизнесмена, за что на неё ополчились на Украине. После этого с Ющенко прервала общение её родная сестра – украинская блогер Маша Ефросинина.

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*запрещён в РФ
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Напавший на людей с ножом в центре Амстердама оказался гражданином Украины
29 марта 2025, 15:58

Фото: istockphoto/GankaTt

Полиция установила личность человека, который 27 марта напал с ножом на людей в центре Амстердама. Им оказался 30-летний украинец.
Об этом в своей социальной сети Х сообщило управление полиции города Амстердама. Напомним, инцидент произошёл в четверг, 27 марта, днём. Мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих прямо на улице неподалёку от площади Дам в центре Амстердама. В результате ранения получили пять человек — одна гражданка Нидерландов и четверо иностранцев. Двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Агрессора задержали на месте преступления. Мотивы его поступка пока не установлены. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил допустил, что нападение могло иметь террористическую подоплёку.

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