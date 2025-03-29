Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре

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Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в столичном баре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Всё произошло ещё 24 марта. Лабутин весь вечер вёл себя неадекватно, а в один момент перепрыгнул через барную стойку, сломал бармену нос и повредил брекеты администратору. А когда его попытались выпроводить из заведения – выбил стекло входной двери.
Лабутина оперативно задержали прибывшие полицейские. Анализ показал отсутствие наркотиков в крови, поэтому такое поведение было спровоцировано чрезмерным количеством выпитого алкоголя.
Режиссёр извинился за своё поведение и пообещал оплатить стоимость сломанной двери.
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Лабутина оперативно задержали прибывшие полицейские. Анализ показал отсутствие наркотиков в крови, поэтому такое поведение было спровоцировано чрезмерным количеством выпитого алкоголя.
Режиссёр извинился за своё поведение и пообещал оплатить стоимость сломанной двери.
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Анастасия Чинкова