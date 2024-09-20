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Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал о зверствах, совершённых наёмниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) над мирными жителями во время вторжения в Курскую область.
В интервью РИА Новости он заявил, что особенно жестокими были иностранные бойцы из Европы и Грузии.
Он также отметил, что украинские военные предупреждали местных жителей: если они не покинут свои дома, наёмники не пощадят никого.
Мальцев также рассказал о трудностях, с которыми столкнулись его односельчане при попытке спастись. В частности, одна многодетная семья вынуждена была переплывать реки, спасаясь от ВСУ, несмотря на то, что самому младшему ребёнку было всего три года.
6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничную Суджу и начав штурм государственной границы, в результате чего украинским военным удалось проникнуть на территорию России.
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«Поляки, французы и другие наёмники — они уничтожали людей, как тараканов», — поделился Мальцев.
Он также отметил, что украинские военные предупреждали местных жителей: если они не покинут свои дома, наёмники не пощадят никого.
Мальцев также рассказал о трудностях, с которыми столкнулись его односельчане при попытке спастись. В частности, одна многодетная семья вынуждена была переплывать реки, спасаясь от ВСУ, несмотря на то, что самому младшему ребёнку было всего три года.
6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничную Суджу и начав штурм государственной границы, в результате чего украинским военным удалось проникнуть на территорию России.
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Елена Перлова