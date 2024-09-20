Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

Житель Суджи Мальцев: украинские наемники из Европы убивали людей, как тараканов
20 сентября 2024, 06:19
Фото: istock/charnsitr

Фото: istock/charnsitr

Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал о зверствах, совершённых наёмниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) над мирными жителями во время вторжения в Курскую область.
В интервью РИА Новости он заявил, что особенно жестокими были иностранные бойцы из Европы и Грузии.

«Поляки, французы и другие наёмники — они уничтожали людей, как тараканов», — поделился Мальцев.


Он также отметил, что украинские военные предупреждали местных жителей: если они не покинут свои дома, наёмники не пощадят никого.

Мальцев также рассказал о трудностях, с которыми столкнулись его односельчане при попытке спастись. В частности, одна многодетная семья вынуждена была переплывать реки, спасаясь от ВСУ, несмотря на то, что самому младшему ребёнку было всего три года.

6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничную Суджу и начав штурм государственной границы, в результате чего украинским военным удалось проникнуть на территорию России.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем

Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры
#военные
#многодетная всу
#удар
#вс рф
На западе Москвы произошло крупное ДТП, есть погибшие
Baza: На Мичуринском проспекте столкнулись две машины, трое человек погибли
20 сентября 2024, 06:39

Фото: istock/Bilanol

На Мичуринском проспекте в западной части Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал Baza.
В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще трое скончались на месте.

Очевидцы утверждают, что виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас полиция ведет его поиски и выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию

В Подмосковье с начала года ликвидировали более 150 опасных троп через ж/д пути

В Химках легковушка врезалась в грузовик, пострадали женщина и годовалый ребёнок
#дтп
#пдд
#аварии
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Черви пожирают мозг жителей США
L.A. Times: двое жителей США заразились червями, пожирающими мозг
20 сентября 2024, 06:29

Фото: istock/Tero Vesalainen

В штате Калифорния у двух человек выявлено редкое паразитарное заболевание — байлисаскаридоз, вызываемое аскаридами енотов (Baylisascaris procyonis). Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса.
Паразиты, обнаруженные в заливе Саут-Бэй, обычно обитают в кишечнике енотов, но при попадании в организм человека личинки могут проникнуть в мозг и начать его разрушать, вызывая отек и серьёзные повреждения. Помимо мозга, Baylisascaris procyonis могут поражать глаза и спинной мозг, что приводит к тяжёлым последствиям для центральной нервной системы.

Хотя случаи заражения у людей редки, увеличенное количество енотов в жилых районах Калифорнии повышает риск заболевания. Власти призывают жителей быть осторожными, часто мыть руки и избегать контакта с дикими животными.

Ранее в США сообщалось о других случаях заражения паразитами, в том числе о черве, поразившем мозг бывшего кандидата на пост президента Роберта Кеннеди-младшего.

Читайте также:

В Кентукки шериф застрелил судью в собственном кабинете

Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру

Планировал убить еще больше ради наследства: новые подробности дела серийного отравителя из Балашихи
#сша
#глаза
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Что грозит Бакальчуку, обвиняемому в убийстве после стычки у офиса Wildberries
Адвокат Бельская: Бакальчуку грозит лишение свободы, если вина будет доказана
20 сентября 2024, 04:58

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Владиславу Бакальчуку, сооснователю маркетплейса Wildberries, грозит суровое наказание в случае доказательства его вины в убийстве, произошедшем 18 сентября у офиса компании. Об этом заявила адвокат Екатерина Бельская.
По словам Бельской, если вина Бакальчука будет установлена, наказание может быть серьезным: за покушение на убийство предусмотрено лишение свободы от семи до 15 лет, а за убийство – до пожизненного заключения.

«Если вина Бакальчука будет доказана, наказание будет суровым — с реальным лишением свободы», — отметила адвокат в беседе с «Ведомостями».
На данный момент защита Бакальчука должна доказать его непричастность к преступлению или оспорить правомерность действий потерпевших. Важным аспектом станет установление, кто первым начал стрельбу, хотя это не будет решающим для признания состояния необходимой обороны. Следствие также рассматривает обстоятельства, при которых Бакальчук прибыл в офис с охраной и оружием.

Стрельба у офиса Wildberries произошла в дневное время, в результате которой погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. 20 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.

Читайте также:

В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука

«Разборки» в WB, повлекшие смерть: Юрист раскрыл, что грозит Бакальчуку после задержания

Юрист Русяев раскрыл, лишат ли Бакальчука родительских прав
#убийство
#стрельба
#арест
#юрист
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кентукки шериф застрелил судью в собственном кабинете
Mountain Eagle: в штате Кентукки шериф убил судью в собственном кабинете
20 сентября 2024, 04:20

Фото: istock/Dusan Ladjevic

В городе Уайтберг, штат Кентукки, шериф округа Летчер Микки Стайнз обвиняется в убийстве судьи Кевина Маллинза, который был застрелен в своем собственном кабинете. Об этом сообщает издание Mountain Eagle.
По данным официальных источников, Стайнз вошел в кабинет судьи и попросил присутствующих покинуть помещение, чтобы остаться наедине с Маллинзом. Вскоре после этого из кабинета раздались выстрелы. После происшествия Стайнз вышел с поднятыми руками и сдался сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время проводится расследование для выяснения мотивов преступления. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс и обсуждение в местных и национальных медиа.

Ранее в других частях США произошло несколько инцидентов с оружием. В Джоппатауне, штат Мэриленд, 16-летний подросток устроил стрельбу в школе после драки в туалете. В Филадельфии также произошла массовая стрельба на вечеринке, в которой участвовали от 100 до 150 человек.

Читайте также:

Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 4 200 квадратных метров

Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру

Ложные слухи о взрыве в Кирове: Губернатор объяснил, что вызвало вспышку на подстанции
#сша
#стрельба
#происшествия
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 4 200 квадратных метров
20 сентября 2024, 02:35

Фото: istock/Nikolay Tsuguliev

В подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России локализовали возгорание. Площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров», – говорится в официальном сообщении. В результате инцидента у здания частично обрушилась кровля.
Пожар вспыхнул ночью 20 сентября и распространился на складе, где хранились матрасы, подушки и одеяла. Изначально площадь пожара составляла 5 000 квадратных метров.

Спасательные работы осложнились сильным задымлением, в тушении пожара были задействованы 65 человек и 22 единицы техники. Группировка сил продолжает работать для полного устранения огня.

Напомним, в деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники. Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием.

Читайте также:

Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру

Ложные слухи о взрыве в Кирове: Губернатор объяснил, что вызвало вспышку на подстанции

В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение
#мчс
#пожар
#возгорание
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности о пожаре на складе в Подмосковье
Shot: на горящем складе в Подмосковье произошло частичное обрушение кровли
20 сентября 2024, 01:58

Фото: istock/Diy13

В деревне Апаринки, расположенной в Подмосковье, продолжается тушение крупного пожара на складе, где произошло частичное обрушение кровли.
По данным источника Telegram-канала Shot, возгорание пока не удается локализовать, и огонь продолжает распространяться.

На месте работают 65 специалистов и задействованы 22 единицы техники. Однако спасательные работы усложняются сильным задымлением внутри здания, что затрудняет оперативное тушение пожара.

Информация о пострадавших не уточняется, а силы и средства спасательных служб продолжают наращиваться.

Напомним, в деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники. Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием.

Читайте также:

Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру

Ложные слухи о взрыве в Кирове: Губернатор объяснил, что вызвало вспышку на подстанции

В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение
#пожар
#возгорание
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру
Политолог Кузнецов оценил вероятность новых взрывов гаджетов по всему миру
20 сентября 2024, 01:22

Фото: istock/Ivan Marjanovic

После недавних взрывов пейджеров и других устройств в Ливане возможны новые подобные инциденты по всему миру.
Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил политолог и руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

Кузнецов подчеркнул, что израильская разведка «Моссад» могла организовать массовое производство гаджетов с функцией подрыва.

«Завод вряд ли выпускал всего лишь несколько тысяч пейджеров и радиостанций, вероятно, производство велось годами, и неизвестно, что еще могло быть создано», – отметил эксперт.
Он также предупредил, что современные системы безопасности, такие как металлодетекторы и сканеры, не способны выявить устройства с подобными функциями. Разработка новых технологий может занять несколько лет, что создает риск повторения подобных происшествий в разных странах.

Читайте также:

В Подмосковье крупный пожар: что известно к этому часу

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов привык к жизни в СИЗО

В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение
#гаджеты
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ложные слухи о взрыве в Кирове: Губернатор объяснил, что вызвало вспышку на подстанции
Губернатор Соколов опроверг слухи о «взрыве» на электроподстанции в Кирове
20 сентября 2024, 01:20

Фото: istock/Алексей Кравчук

Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг распространяющиеся слухи о взрыве на электроподстанции в Кирове.
В своем видеообращении Соколов пояснил, что причиной происшествия стало падение дерева на линию электропередачи, что привело к короткому замыканию и яркой вспышке.

Слухи о взрыве появились поздно вечером в четверг в местных Telegram-каналах, утверждавших, что в районе улицы Блюхера произошел взрыв в трансформаторной будке, оставивший многие дома без света.

«Никаких взрывов на подстанциях не происходило. Было падение дерева, вспышка и возгорание, что и вызвало панику среди населения», – заверил Соколов.
Энергетики уже работают над устранением последствий, переключая потребителей на альтернативные линии. Власти обещают полностью восстановить электроснабжение в течение ближайшего часа. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации.

Читайте также:

В Подмосковье крупный пожар: что известно к этому часу

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов привык к жизни в СИЗО

В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение
#пожар
#взрыв
#возгорание
#происшествия
#электричество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье крупный пожар: что известно к этому часу
В деревне Апаринки пожар охватил 5 000 квадратных метров здания
20 сентября 2024, 00:59

Фото: istock/Kara Capaldo

В деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров.

На месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники, сообщает МЧС.

Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но пожарные продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. О пострадавших и ущербе на данный момент информация не поступала.

Ранее сообщалось, что в Огудневском участковом лесничестве произошел пожар, очаг возгорания находился в двух километрах от села Душоново городского округа Щёлково, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области. Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Ведётся поиск виновных в поджоге.


Читайте также:

Под Балашихой потушили лесной пожар
Из горящей многоэтажки в Луховицах спасли пятерых детей

13 человек попали в больницу после атаки украинских БПЛА в Торопце
#мчс
#пожарные
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате