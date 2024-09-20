Пленный боец Вооруженных сил Украины заявил, что мобилизованные из тюрем подвергались жестокому обращению и унижениям.
По словам бойца, к заключенным относились крайне плохо. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Ранее на Украине началась кампания по призыву женщин-заключенных на фронт. Министерство юстиции сообщило, что контракт с украинской армией подписали более 3,8 тысячи осужденных граждан. В июле секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что среди заключенных снизился спрос на мобилизацию, поскольку «основная часть мотивированных людей» уже поступила на службу в ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.
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«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — отметил он, добавив, что не чувствует, что его жизнь что-то значила для ВСУ.
Ранее на Украине началась кампания по призыву женщин-заключенных на фронт. Министерство юстиции сообщило, что контракт с украинской армией подписали более 3,8 тысячи осужденных граждан. В июле секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что среди заключенных снизился спрос на мобилизацию, поскольку «основная часть мотивированных людей» уже поступила на службу в ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.
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Елена Перлова