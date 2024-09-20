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Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры

МО: радиоигра помогла ВС РФ захватить опорный пункт украинцев
20 сентября 2024, 04:00
Фото: istock/gorodenkoff

Фото: istock/gorodenkoff

Российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери. После этого российские военные штурмом захватили опорный пункт ВСУ.

«В ходе боя противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил», — уточнили в Минобороны.


Кроме того, ранее российские войска нанесли удар по главному центру связи Главного управления разведки (ГУР) ВСУ и поразили объекты аэродромной инфраструктуры противника, а также скопления живой силы и боевой техники в 142 районах.

Ранее сообщалось, что подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины. Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки и бронированной боевой машины противника.

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В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России
Депутат Ивлев раскритиковал резолюцию Европарламента об ударах по России
20 сентября 2024, 03:30

Фото: istock/Andrey Atanov

Депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал резолюцию Европейского парламента (ЕП), призывающую к снятию ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, «агрессивной» и «безответственной».
Ивлев отметил, что данный документ представляет собой «агрессию и безответственность» по отношению к гражданам стран ЕС и является попыткой прикрыть удары, уже наносимые ВСУ на российскую территорию. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Депутат подчеркнул, что поддержка США и НАТО в этом контексте усугубляет ситуацию, и указал на то, что украинские дроны используют микрочипы из Германии и Нидерландов, а ракеты по Крыму поставляются из Великобритании и Франции.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных Украине, против законных военных целей на территории России». Резолюция была поддержана 425 депутатами, 131 выступил против, а 63 воздержались от голосования.

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Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении
20 сентября 2024, 03:04

Фото: Минобороны РФ

Подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.

В своем Telegram-канале генерал-майор отметил, что операция прошла «очень красиво и феерично», добавив, что прямо только привезли они боекомплект, и наши ребята поздоровались с ними».

Склад боекомплекта был взорван вместе с несколькими единицами техники, что стало значительным успехом для спецназа «Ахмат» в текущем конфликте.

Ранее депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.

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В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского
Макгрегор: просьбы Зеленского об оружии говорят о его тяжелом положении
20 сентября 2024, 01:47

Президент Украины Владимир Зеленский находится в критическом положении, о чем свидетельствуют его многочисленные просьбы о новых поставках вооружения.
Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Зеленский больше не имеет средств защиты. Единственное, что ему остается – это умолять о поставках оружия. Это, возможно, его последний вздох», – заявил Макгрегор.
Он считает, что таким образом украинский лидер пытается создать иллюзию того, что его режим еще может держаться, однако сомневается, что даже поставки дальнобойного вооружения помогут изменить ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что недовольные украинские военные могут попытаться свергнуть Зеленского из-за тяжелых потерь, понесенных в ходе атак на Курскую область. По его мнению, недовольство результатами операций может привести к внутреннему перевороту.

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«Это не серебряная пуля»: США не верят, что Украине поможет разрешение на удары по России
Пентагон: разрешение ВСУ бить вглубь России не даст Украине вернуть территории
19 сентября 2024, 22:30

Фото: iStock/Austin Nooe

США не верят, что разрешение для ВСУ бить западным оружием вглубь России станет решающим фактором в конфликте или позволит Украине вернуть утраченные территории. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, снятие запрета — «не серебряная пуля».
«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», — пояснила она.
Сингх отметила, что вера в способность Украины вернуть утраченные территории при помощи снятого запрета — это большое заблуждение.

В конце представитель Минобороны США еще раз подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему не дает Киеву разрешение использовать западные ракеты для дальних ударов по России.

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Стало известно, о чем Украина упрашивает Румынию
FAZ: киевский министр Сибига просит Румынию сбивать российские БПЛА над Украиной
19 сентября 2024, 22:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига просит Румынию сбивать российские БПЛА в небе над Украиной. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что речь идет о тех дронах, которые будут замечены у румынской границы.
«После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — указано в статье.
По данным издания, после этой просьбы между политиками и военными Румынии разгорелись споры о том, нужно ли вносить для этого изменения в законодательство.

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Стала известна актуальная обстановка в Курской области
Алаудинов: у ВСУ тяжелое положение у курской Суджи, они пытаются закрепиться
19 сентября 2024, 21:53

Фото: istockphoto/Evgeny555

ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.
«Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — заявил он.
Алаудинов также отметил, что бойцы ВС РФ «достойно отработали весь день», в результате чего противник понес большие потери.

Генерал-майор добавил, что посещал крайний правый фланг армии РФ у городов Рыльск и Льгов, где сегодня пытались прорваться ВСУ.
«Хочу отметить, что противник сегодня весь день пытался продавиться на двух участках. Были сожжены несколько единиц техники, на которых он продвигался. Ну, и уничтожено много противника», — заключил он.
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#сво
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В Госдуме заявили о разжигании Третьей мировой войны
Слуцкий: резолюция ЕП об ударах вглубь России ведет к началу Третьей мировой
19 сентября 2024, 20:54

Фото: сайт Кремля

Принятая Европарламентом резолюция о снятии ограничений для Киева на удары западным оружием вглубь России ведет к началу Третьей мировой войны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, документ ЕП лишь подтверждает курс на русофобию и повышает риск ядерного конфликта.
Речь идет о принятой сегодня, 19 сентября, резолюции Европарламента с призывом к странам Евросоюза снять для Украины все ограничения на удары их оружием по России.
«Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он в своем телеграм-канале.
Слуцкий добавил, что новым членам Европарламента нужно лучше ознакомиться с позицией России, а также с возможными катастрофическими последствиями подобных призывов. По его мнению, Европу спасает лишь то, что такие резолюции носят лишь рекомендательный характер.
«Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению», — отметил парламентарий.
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#европа
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На Западе предрекли дальнейшую судьбу ВСУ в зоне СВО
Аналитик Меркурис: оборона боевиков ВСУ на юге Донбасса рухнет в скором времени
19 сентября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Оборона украинской армии в Южном Донбассе рухнет очень скоро, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он высказал в личном блоге на видеохостинге YouTube.
«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что у боевиков ВСУ в настоящий момент критическое положение на Торецком направлении и еще нескольких. Он полагает, что Украина скоро лишится Часова Яра, а под Курском украинских неонацистов ожидает настоящий провал.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года противник решил напасть на приграничье Курской области.

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#украина
#всу
#донбасс
#война
#сво
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Депутат Рады Рахманин сделал откровенное признание о Генштабе ВСУ
Нардеп Рахманин: ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных украинцев
19 сентября 2024, 18:52

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Его слова передает издание «Украинская правда».
«Буду откровенен: я общался с представителями генерального штаба (ВСУ), и они не очень рассчитывают на людей (кто уехал с Украины и сейчас находится за границей — ред.). Не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение», — заявил Рахманин.

Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.

Рахманин также выразил уверенность в том, что военнообязанные граждане Украины за границей найдут способ отклониться от службы в ВСУ. По его мнению, они просто не вернутся на родину.

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