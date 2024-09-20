Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры

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Российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери. После этого российские военные штурмом захватили опорный пункт ВСУ.
Кроме того, ранее российские войска нанесли удар по главному центру связи Главного управления разведки (ГУР) ВСУ и поразили объекты аэродромной инфраструктуры противника, а также скопления живой силы и боевой техники в 142 районах.
Ранее сообщалось, что подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины. Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки и бронированной боевой машины противника.
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«В ходе боя противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил», — уточнили в Минобороны.
Кроме того, ранее российские войска нанесли удар по главному центру связи Главного управления разведки (ГУР) ВСУ и поразили объекты аэродромной инфраструктуры противника, а также скопления живой силы и боевой техники в 142 районах.
Ранее сообщалось, что подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины. Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки и бронированной боевой машины противника.
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Елена Перлова